Bondeorganisasjonene vil forhandle om klimaavtale

– Denne sommeren er en skremmende påminnelse om at endringer i klimaet gir dramatiske konsekvenser for vår felles matforsyning. Vårt mål er å komme til en klimaenighet med regjeringa som styrker norsk matsikkerhet og gir grobunn for flere gode klimaløsninger i landbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i en pressemelding.

Bondeorganisasjonene har blant annet krevet forhandlinger om en krisepakke etter sommerens tørkeperiode.

Invitert til dialog

I et brev fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kommer det fram at organisasjonene nå vil forhandle med regjeringen om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Organisasjonene forutsetter at Stortingets mål for norsk landbruk og matproduksjon ligger til grunn for videre forhandlinger.

Annonse

Gjennom stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk, som ble vedtatt i Stortinget i vår, inviterte regjeringen partene til dialog.

– Må brødfø befolkningen

I brevet fra organisasjonene kommer det fram at de ikke uten videre vil gå med på et fast tall for kutt av klimagasser før det er klart hva dette kuttet vil innebære for bønder og matproduksjon.

– Klimakampen kan ikke vinnes på bekostning av muligheten til å brødfø egen befolkning. Jeg håper på en god og konstruktiv prosess videre, og at vi ender med en avtale som bidrar til å innfri Parisavtalen mål om å redusere menneskeskapte klimaendringer og samtidig ivareta verdens matsikkerhet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.