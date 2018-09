Bonde dømt til fengselsstraff etter at kyr døde av sult

I perioden 2011 til 2017 skal mannen ikke ha fôret dyrene sine tilstrekkelig. I perioden 2013–2017 døde til sammen 81 dyr på grunn av avmagring, skriver Adresseavisen.

Nylig ble mannen dømt til ett år og tre måneders fengsel i Fosen tingrett for overtredelse av dyrevelferdsloven § 24 og 37, som omhandler tilsyn og stell, og straff.

Hele besetningen ble slaktet i 2017, og 98 dyr hadde langt lavere slaktevekt enn de skulle ha. Dyrene som var 25 og 20 måneder gamle hadde en slaktevekt på 135 og 92 kilo, der normalvekten skal være rundt 300 kilo.

Ifølge Mattilsynet må dyrene ha sultet hele livet siden de ikke hadde oppnådd høyere vekt.

Hadde ikke råd til fôr

Ifølge Adresseavisen erkjente bonden straffskyld for ikke å ha fôret dyrene nok mellom 2016 og 2017, men ikke for perioden 2011 til 2016.

Han har forklart at årsaken til tilstanden på gården var fordi han ikke hadde råd til å kjøpe kraftfôr. Han skal ha hatt økonomiske problemer i forbindelse med utbygging av gården sin.

– En alvorlig sak

Bonden ble politianmeldt i 2017.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, sa politiadvokat Alf Rune Nilsen ved Trøndelag politidistrikt til NRK i juni i forbindelse med at mannen ble tiltalt.

– Det som gjør saken alvorlig er at den angår veldig mange dyr og at det har skjedd over så lang tid. Dette har vært en lidelse for dyr over flere år og det er et betydelig antall, uttalte Nilsen.