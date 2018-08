Statsminister Erna Solberg (H) viste fram sine nye statsråder på Slottsplassen fredag formiddag: Jon Georg Dale, Bård Hoksrud og Kjell-Børge Freiberg.

De tre ministerne – samtlige fra Fremskrittspartiet – ble presentert foran slottet etter at det fredag ble holdt statsråd.

– Det er en glede å ønske to nye medlemmer velkommen i regjeringen, og resikulere én, sa statsministeren da hun kom ut i formiddagssola med sine nye menn.

Som ventet flytter Jon Georg Dale fra Landbruks- og matdepartementet til Samferdselsdepartementet. Han blir erstattet av Bård Hoksrud, som har hatt flere framstående roller for Frp, men som ikke har statsrådserfaring.

Fakta om Bård Hoksrud Norsk politiker for Fremskrittspartiet. Født 26. mars 1973 i Porsgrunn. Han har bakgrunn som butikksjef i Bamble. Medlem av Bamble kommunestyre 1991–2011. Leder av Fremskrittspartiets ungdom 1999–2002. Vararepresentant til Stortinget 1997–2005. Stortingsrepresentant for Telemark siden 2005. 2013–2015 var han statssekretær i Samferdselsdepartementet. (Kilde: snl)

– Folkets minister

Fredag formiddag kom Hoksrud inn døren i departementet, og startet med å gi avtroppende minister Jon Georg Dale en solid klem.

– Med den jobben du nå tar over følger det et tungt ansvar. Men jeg er sikker på at du kommer til å håndtere den på din måte. Du kan glede deg til mange fine reiser. Gratulerer med ny jobb, sier Dale til Hoksrud under nøkkeloverleveringen.

Hoksrud sier at han tar fatt på oppgaven med ydmykhet.

– Jeg vil fortsette med å jobbe for at folk vil satse i landbruket og i næringa rundt landbruket. Jeg er glad i mat, det er lett å se. Vi har en fantastisk matproduksjon i Norge, og jeg gleder meg til å jobbe med det, sier Hoksrud.

Han benyttet anledningen til å gi skryt til statssekretær i Landbruksdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, som fortsetter i departementet.

Annonse

– Jeg vil være en landbruksminister for hele nasjonen og næringa. Jeg vil være folkets landbruksminister, sier Hoksrud.

– Jeg skal bruke tid på å sette meg inn i alle sakene i landbruket, og det gleder jeg meg til. Jeg er ikke fra gård, men jeg har familie som er fra en gård. Og jeg har mange år i dagligvarebransjen, og der er mye av dette viktig, sier Hoksrud.

To går av

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bedt om å få gå av for å følge kona til USA, hvor hun har fått seg jobb som barnelege, og blir derfor erstattet av Dale.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg rykker på sin side inn i Olje- og energidepartementet for å erstatte Terje Søviknes, som ventelig vil flytte hjem i Hordaland for å styrke Fremskrittspartiet i den kommende lokalvalgkampen.

Trygge representanter

Partileder Siv Jensen gratulerer de ferske statsrådene, som får viktige oppgaver for Fremskrittspartiet i regjering.

– Jeg gratulerer Bård, Jon Georg og Kjell-Børge som statsråder for FrP. De tre får viktige oppgaver i regjering og jeg er trygg på at de vil være gode representanter for FrP, slik at vi kan bygge landet og fortsette arbeidet med å skape en enklere hverdag for folk flest, sier Jensen i pressemeldingen.

Fakta om avgåtte Solberg-statsråder Etter at Erna Solberg dannet regjering med Høyre og Frp i 2013 og utvidelsen med Venstre i 2018, har ni Frp-statsråder og seks fra Høyre gått av. Avgåtte Frp-statsråder: Robert Eriksson gikk av som arbeids- og sosialminister desember 2015. Anders Anundsen gikk av som justis- og beredskapsminister desember 2016. Tord Lien gikk av som olje- og energiminister desember 2016. Solveig Horne gikk av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister januar 2018. Per-Willy Amundsen gikk av som justis- og beredskapsminister januar 2018. Sylvi Listhaug måtte gå av som justis-, inkluderings- og beredskapsminister mars 2018. Per Sandberg måtte gå av som fiskeriminister 13. august 2018. Terje Søviknes går av som olje- og energiminister 31. august 2018. Ketil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister 31. august 2018. Avgåtte Høyre-statsråder: Thorhild Widvey gikk av som kulturminister desember 2015. Elisabeth Vik Aspaker gikk av som EØS- og EU-minister desember 2016. Børge Brende gikk av som utenriksminister oktober 2017. Marit Berger Røsland gikk av som EØS- og EU-minister januar 2018. Tine Sundtoft gikk av som klima- og miljøminister januar 2018.