Aftenposten: PST mener det er sannsynlig at Sandbergs mobilbrudd er blitt misbrukt av Kina og Iran

Aftenposten siterer videre fra brevet:

– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina. Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsminister Erna Solberg (H) i et svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

PST vurderer risikoen ved at Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy», heter det i brevet.

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i august etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran.