USA vil lette på enda et utslippskrav

Avisen skriver at den amerikanske regjeringen planlegger sin tredje runde i prosessen med å gå tilbake på innstramninger i regelverkene tidligere innført som et ledd i kampen mot global oppvarming.

Metan, som er en av de kraftigste klimagassene, lekker fra olje- og gassbrønner. Energiselskaper har derfor vært pålagt å overvåke og teste brønnene, noe selskapene klager på og mener er dyrt og besværlig.

Letter på regelverk

USAs miljøverndirektorat EPA vil ifølge New York Times denne uken legge fram en lovendring som innebærer at de påkrevde inspeksjonene reduseres fra to til én gang i året. I henhold til regelverket fra Trumps forgjenger Barack Obamas periode, må enhver lekkasje repareres innen 30 dager. Perioden ønskes nå utvidet til opp til 60 dager, ifølge dokumenter avisen har fått innsyn i.

Olje- og gasselskapers merkostnader som følge av de opprinnelig innstramningene i regelverket var beregnet til rundt 530 millioner dollar innen 2025. Ifølge New York Times vil lovendringen nå fjerne nesten alle kostnadene sektoren ble pålagt av Obama-administrasjonen.

Fjerner en etter en

Dette er det tredje utslippskravet på to måneder regjeringen vil lette på. I juli foreslo den å droppe et regelverk som krever reduksjon i bilers drivstofforbruk. Måneden etter ble det lagt fram et forslag om å lette på regelverket for karbonforurensing ved kulldrevne kraftstasjoner.

– De tar dem vekk, en etter en, sier Janet McCabe, EPAs øverste rådgiver for klima og ren luft under Obama-administrasjonen.

Verken dagens ansatte i EPA, innenriksdepartementet eller Det hvite hus har kommentert saken.

Tror ikke på endringer

Samtidig som den amerikanske regjeringen fortsetter å benekte klimaendringer som følge av utslipp, samlet forhandlere fra nesten 200 land seg i Bangkok i forrige uke. Målet var å komme videre i arbeidet med et sett regler for gjennomføringen av Parisavtalen, som Trump har varslet han vil trekke USA ut av.

Onsdag til fredag denne uken holdes et klimatoppmøte i San Francisco for å vise verden at USA er med i kampen mot klimaendringene, selv om presidenten mener det motsatte.

Guvernøren i California Jerry Brown signerte mandag en ny lov som innebærer at delstaten skal fase ut all elektrisitetsforsyning basert på fossilt materiale innen 2045.