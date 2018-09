Store forskjeller i kvaliteten på mat til de minste

– Vi er bekymret for den store forskjellen man ser på kostholdet i barnehagene. Det fins moderasjonsordninger for foreldre med lav inntekt, men kostpengene er holdt utenfor dette, sier leder Marie Skinstad-Jansen i Foreldreutvalget for barnehager (FUB) til avisen.

I dag har 52 barnehager en kostpris på over 650 kroner per barn per måned. Det kommer i tillegg til maksprisen på 2.910 kroner som foreldrene betaler for barnehageopphold.

Annonse

FUB-lederen tror mange av dem som kunne trengt det mest, utelukkes fra barnehager som satser på å gi barna et ekstra løft i matveien. Hun mener matpengene bør inkluderes i maksprisen, og dermed i ordningene for moderasjon.

Fagdirektør i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie peker på at halvparten av måltidene barn spiser, inntas i barnehagen.

– Det er paradoksalt at man ikke tenker folkehelse når det kommer til måltidene som serveres i barnehagene, sier hun.

Til tross for regjeringens nasjonale handlingsplan for et bedre kosthold for hele befolkningen, viser Folkehelserapporten fra i år at de sosiale helseforskjellene i Norge øker.