Statsminister Erna Solberg tar opp kampen om storbyene

– Vi har en ambisjon om å vinne tilbake Oslo, Bergen og Tromsø og vinne Trondheim. For partiet handler det om å få gjennomført regjeringens politikk. Vi har mange saker der vi er avhengig av å ha kommunene med. Og så mener jeg jo at det er viktig for folk som bor der, sier Høyre-lederen om hvorfor hun kaster seg inn i kampen om storbyene ett år før valgdagen.

Skolepolitikk, tidlig innsats, inkludering og integrering, valgfrihet og mindre byråkrati er blant stikkordene når Solberg i tillegg til Oslo besøker Tromsø, Trondheim og Bergen mandag og tirsdag.

Akslet, men ikke nederlag

Høyre-lederen sier hun vurderer mulighetene som svært gode. Målingene er jevnt over positive lokalt, mener hun.

– Det blir et nederlag om dere ikke lykkes med å ta storbyene?

– Det er ikke et nederlag for oss om vi ikke vinner alle. Men vi aksler oss for å gjøre det. Målingene er gode. Samtidig vet vi at vi skal slåss for velgerne, sier hun.

Og selv en statsminister har ikke kontroll på alt.

– Det er ikke alltid en fordel å ha regjeringsmakt når du driver lokalvalgkamp. Regjeringspartiene får ofte også mange andre saker på bordet, og det kan være en utfordring i et lokalvalg. Uforutsette og ikke-planlagte saker kan komme seilende i rikspolitikken og bli dominerende også lokalt, sier Solberg.

Sei på menyen

Kvaløysletta sykehjem var første stopp i Tromsø mandag ettermiddag. Stekt sei med kokte poteter, grønnsaker og rømme sto på middagsmenyen.

Solberg ser at det kan være utfordrende å drive lokalvalgkamp i nord med massiv motstand mot fylkessammenslåing i både Finnmark og Troms – men hevder hun ikke er bekymret.

– Jeg tror vi klarer å lande regionreformen i løpet av noen måneder, og da er vi på god vei. Jeg mener dette kommer til å bli en mye mindre sak i lokalvalgkampen enn det kan se ut til akkurat nå, sier Solberg og legger til at det ikke har vært noe stort engasjement for fylkeskommunen tidligere.

– Engasjementet, debatten og motstanden er preget av mye følelser?

– Jo, men det vil bli bra når vi begynner å snakke om innholdet i tjenestene. Om hvorfor frafallet i videregående skole er størst i Nord-Norge, for eksempel. Da snakker vi om de reelle oppgavene vi skal drive med, sier hun til NTB.

Stemmesanker

Nominasjonskomiteen i Tromsø Høyre innstilte fredag advokat Jens Johan Hjort som ordførerkandidat. Han var sittende ordfører og gikk tapende ut av en bitter nominasjonsstrid ved forrige korsvei.

– Jeg bidro vel sterkt til at det ble så bittert som det ble. Jeg er privilegert som får lov til å komme med på dette laget. Og ydmyk over at jeg igjen ser ut til å få tillit. Det er tvers gjennom en sterk liste som nominasjonskomiteen har foreslått, sier Hjort til NTB.

– Solberg mener du er en stemmesanker?

– Det er hyggelig å få den fra en som er stemmesanker. Det er jo ikke noe jeg kan uttale meg om. Men det er mange som har gratulert og sagt velkommen tilbake. Og det varmer, sier Hjort.

Tromsø Høyres liste skal endelig behandles på nominasjonsmøtet 13. oktober.

Hjelper med drahjelp

Solberg mener det ble «stang ut» i flere byer der Høyre ellers gjorde gode valg i 2015. Nå skal hun bidra til at det blir stang inn.

– Lokalvalg har alltid et tydelig element av at det er lokale saker som er viktig, sier hun og viser til eiendomsskatt, bompenger, skole.

– Dessuten har vi sterke lokale kandidater. Så er det drahjelp når vi gjør det godt på riksmålinger. Man stemmer lokalt, men det gir jo sikkert en ekstra dytt at man også har en populær ledelse sentralt, mener hun.