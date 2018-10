Siv Jensen venter blandet reaksjon fra KrF på budsjettforslaget

Regjeringen vil bruke 231,2 milliarder oljekroner neste år. Det er en økning på 4,5 milliarder kroner fra 2018.

Oljepengebruken tilsvarer 2,7 prosent av inntektene i oljefondet, noe som ligger godt under handlingsregelens bestemmelse om å bruke maksimalt 3 prosent av fondets inntekter.

Nøkkeltallene som Finansdepartementet la fram mandag morgen, viser at neste års statsbudsjett vil ha en nøytral virkning på norsk økonomi, med en budsjettimpuls på 0,0 prosent.

Sukker-kritikk

Detaljene i statsbudsjettet kommer klokka 10, men NRK kunne mandag morgen erfare at sukkeravgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men ikke for saft og brus.

- Å opprettholde brusavgiften er bevisstløs næringspolitikk og en hån mot den bransjen i Norge som har gjort mest for å redusere sukkerforbruket i befolkningen, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Ifølge flere medier vil antall kvoteflyktninger neste år økes med 880 til 3.000. Det ble også erfart at momsfritaket for netthandel under 350 kroner ikke blir fjernet.

Uklart landskap

Finansminister Siv Jensen (Frp) forventer en blandet reaksjon fra KrF - som på et ekstraordinært landsmøte fredag 2. november skal ta stilling til partileder Knut Arild Hareides forslag om å vende ryggen til dagens regjering og heller søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Det er uklart hvordan det politiske landskapet vil være når KrF bestemmer seg. Hele norsk politikk kjenner på den uklarheten. Men landet må ha et budsjett, og derfor legger vi fram vårt forslag i dag. KrF må få lov til å ha sin prosess, og så får vi ta det derfra, sa Jensen i Politisk kvarter på NRK mandag.

Finansministeren la til at både lærernorm, kamp mot barnefattidgom og overgrep mot barn er satsinger som vil bli forsterket i budsjettforslaget.

- Det er mange saker i statsbudsjettet som jeg tror KrF sikkert kommer til å nikke gjenkjennende til, men sikkert også noen ting som de gjerne ville sett forbedret, sa Jensen til journalistene som ventet på trappen da hun dro hjemmefra grytidlig mandag morgen.

Nøytralt og innafor

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier at hovedtallene i budsjettforslaget er slik de hadde forventet. Han oppsummerer det som et nøytralt budsjett som ikke vil påvirke Norges Banks varslede renteøkninger.

- Dette er innafor. Et konjukturnøytralt budsjett er godt tilpasset en norsk økonomi som er i god vekst nå, lød den umiddelbare kommentaren fra sjeføkonom Lars Haartveit i Hovedorganisasjonen Virke.

Virke er derimot kritisk til at fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes.

– Det er uforståelig at regjeringen fortsetter å subsidiere multinasjonale nettselskaper på bekostning av norske arbeidsplasser, sier Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Flere i jobb

Finansdepartementet slår fast at tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år.

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil synke fra 3,8 prosent til 3,7 prosent neste år. Veksten i sysselsettingen forventes å øke til 1,3 prosent.