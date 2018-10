Regjeringen vil kutte selskapsskatten til 22 prosent

De siste årene har selskapsskatten blitt redusert flere ganger. I 2013 var den på 28 prosent, og i år ligger denne skatten på 23 prosent.

– Når vi senker skattesatsene for personer og selskap blir det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, vi gir familier større økonomisk frihet og gjør det mer attraktivt å jobbe, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Redusert selskapsskatt har vært et tilbakevendende krav fra norsk næringsliv, som argumenterer med at Norge vil sakke akterut internasjonalt hvis denne skatten ikke kuttes.

NHO uttalte nylig at det er nødvendig å senke selskapsskatten til 20 prosent.

Men Rødt er lite begeistret for kuttet som ble varslet mandag.

– Med kuttet i selskapsskatten er Norge med på et kappløp mot bunnen alle land taper på. Det blir en konkurranse hvor selv vinneren sitter igjen som taper, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han viser til at skatt på næringsvirksomhet allerede er redusert med 8,8 milliarder kroner under denne regjeringen.

Jensen mener likevel den internasjonale utviklingen, med økt kapitalmobilitet og skattetilpasninger over landegrensene, taler for at selskapsskatten bør reduseres ned mot nivået til Norges nærmeste handelspartnere.