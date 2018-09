Norske partier delt om SD-samarbeid i Sverige

Også Venstre er skeptisk til samtaler med SD. Deres søsterparti Liberalerna, og delvis Centerpartiet, har begge klart utelukket ethvert samarbeid med SD.

– Mitt viktigste råd til dem er å følge det de sa i valgkampen. Å gå vekk fra løfter er risikosport, sier Sveinung Rotevatn, som er statssekretær for Venstre i Justisdepartementet, til NTB.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener derimot at Alliansen ikke kommer utenom samtaler med SD for å kunne danne et styringsalternativ.

– Man ikke kan se bort fra et parti som har nesten 20 prosent av velgerne bak seg, sa Limi til NTB søndag kveld.

Høyre: Må snakke med SD

Også Høyres Henrik Asheim mener at det ikke lenger er mulig å late som om SD ikke finnes.

– Det er et massivt flertall for å bytte regjering i Sverige. Da må man også snakke med SD, slo han fast på Politisk kvarter i NRK mandag.

– Alternativet er at de rødgrønne og Alliansen styrer sammen, men det har også alle avvist, påpeker han.

Krf-leder Knut Arild Hareide ønsker derimot ikke å uttale seg om deres søsterparti KD bør gå i samtaler med SD.

– Jeg oppfatter at KD har håndtert forholdet til Sverigedemokraterna klokt, sier Hareide til NTB.

– Løftebrudd

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng er på sin side krystallklar på at samtaler med SD vil være et klart brudd på valgløftene, og påpeker at åtte av ti svensker ikke stemte på SD.

– Den rødgrønne blokken er størst. Eneste vei for Moderaterna til makta, er et løftebrudd, sier Stenseng.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener de borgerlig har et klart valg, enten å samarbeide med en sosialdemokratisk statsminister, eller ta makten og samarbeide med SD.

– Det siste bør være en tankevekker for den moderate høyresiden, sier han.

Da 99,97 prosent av stemmene var talt opp mandag morgen, hadde de rødgrønne partiene sikret seg et knappest mulig forsprang med 144 mandater mot 143 for partiene i den borgerlige Alliansen. Men bare 28.000 stemmer skiller de to blokkene.

Sp: Vanskelig å svelge

Senterpartiets Marit Arnstad peker på at kravene fra SD og partileder Jimmie Åkesson når det gjelder innvandring, vil være særlig vanskelig å svelge for Centerpartiet og Liberalerna.

– Det vil bli vanskelig for partiene å forholde seg til, sier hun.

Ett alternativ kan være en smalere regjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna som styrer fra sak til sak, mener Arnstad.

– Men dette er en uvant konstellasjon i Sverige, sier hun.

Tror på Allianse-regjering

Også Rotevatn tror Alliansen vil danne regjering. Men de vil være avhengig av støtte fra Socialdemokraterna, især når det gjelder statsbudsjettet. Ellers kan man fort havne i en situasjon der SD som «straff» for at de blir holdt utenfor, vil stemme for «sossarnas» alternative budsjett. Da har Alliansen trolig ingen annen utvei enn å gå av.

– SD sitter med fingeren på kaosknappen. Det er dette som gjør det så fryktelig vanskelig, sier Rotevatn, som beskriver fronten mellom de to blokkene som en «kyllingkamp».

– Så får vi se hvem som blunker først, sier han.

– Siste gang

Karin Svanborg-Sjövall, som leder tankesmia Timbro, mener årets valg uansett vil være siste gang SD holdes utenfor av de etablerte partiene.

– SD kommer til å bli tatt inn i varmen av de andre partiene i løpet av denne perioden, det tror jeg er ganske sikkert, sier hun til Dagbladet.