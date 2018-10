Sp: – Et budsjett som tar tjenester vekk fra folk

– Dette er et budsjett som tar tjenester vekk fra folk. Ingen regjering har sentralisert mer enn Høyre og Frp. Men det er tydeligvis ikke nok å legge ned lensmannskontorer, sykehus, kommuner og fylker. I budsjettet er det altfor lite penger til kommunene. Det kommer til å gå utover barnehager, skoler og føre til trangere kår på sykehjem i hele landet, sier partilederen i sin første kommentar til statsbudsjettet.

Vedum mener budsjettet svekker norske interesser og at det vil bidra til at flere arbeidsplasser blir flyttet ut av landet.

– Regjeringen beholder 350-kronersgrensa for netthandel, og gjør dermed norske varer dyrere og utenlandske billigere. Dette er politikk for utflytting av norske arbeidsplasser. Høyre og Frp burde jobbe for flere arbeidsplasser i Norge, ikke flere i Sverige og Kina, mener partilederen.

Han mener også at budsjettet vil skape større forskjeller i Norge og at det vil ramme vanlige folk i hele landet.

– Nok en gang har regjeringen lagt fram et budsjett som gjør de aller rikeste i de største byene enda rikere, mens folk flest kun får smuler. De som tjener over én million får skattekutt, mens vanlige arbeidsfolk får omtrent ingenting. I tillegg øker bompengene i rekordfart, mens pendlerfradraget også i år går ned. Årets budsjett er derfor en dobbel straff for dem som kjører til jobben, sier Vedum.

KrF: – Et godt tilpasset budsjett

– Overordnet er det et godt tilpasset budsjett med nøytral vekst, slik at man ikke bruker for mye oljepenger. Det er viktig for at norsk økonomi ikke skal koke over, sier KrFs finanspolitiske talsmann i sin første kommentar til statsbudsjettet.

KrF er blant annet glade for pakken til fattigdomsbekjempelse og økningen i bistanden.

– Men det virker som om budsjettet trenger et løft for barnefamiliene, og det kommer til å være en viktig prioritering for KrF inn i forhandlingene, sier han til NTB.

Ap: Regjeringen gjør ikke nok for å minske forskjellene

Aasrud er enig med regjeringen i at norsk økonomi går godt, men mener det er flere bekymringsverdige trekk i statsbudsjettet som regjeringen la fram mandag.

– Vi har hørt at dette er en regjering som er opptatt av at forskjellene øker. Men dette er en regjering som nok en gang legger fram betydelig økte skattekutt i milliardkronersklassen, samtidig som vi på forhånd hørte at vi har en innsats på 180 millioner kroner for å redusere barnefattigdom, sa Aasrud i replikkordskiftet etter finansminister Siv Jensens finanstale.

Finansminister Siv Jensen svarte imidlertid umiddelbart ved å peke på at regjeringens innsats mot barnefattigdom beløper seg til over 900 millioner kroner.

Aasrud var også sterkt kritisk til regjeringens innsats for å få flere i arbeid.

– Vi har en unik mulighet nå som det går bedre i norsk økonomi til å få flere i arbeid. Den muligheten bruker ikke regjeringen. Fortsatt er det over 100.000 arbeidsledige. Det er mange, og det må settes inn større trykk for å få flere ut i arbeid, fastslo Aasrud.

Hun mener også at kommunebudsjettet er det svakeste på lenge.

SV: Forskjellene øker

Regjeringens satsing mot barnefattigdom utgjør bare en firedel av det de rikeste får i skattekutt, mener SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Dette er budsjett som gir mer til de rikeste og mindre til folk flest, sier partiets finanspolitiske talsperson i sin første kommentar til statsbudsjettet.

– Det er skattekutt til de rikeste og velferdskutt over hele fjøla, sier Kaski.