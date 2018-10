Jensen: – Klimabudsjettet vi legger fram er offensivt

– Det blir interessant å sette seg inn i konklusjonene fra klimapanelet. Klimabudsjettet som regjeringen legger fram for neste år er et offensivt budsjett, og jeg har lyst til å minne om at vi nå er inne i en situasjon hvor utslippene i Norge går ned, sa Jensen i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Finansministeren peker på nedgang i utslippene fra biltrafikken som følge av at politikken som regjeringen har ført har virket.

– Vi har innført positive virkemidler som for eksempel å få ned utslippene fra bilparken, og vi har gjort endringer i bilavgiftene som har ført til at vi nå kjøper flere lav- og nullutslippsbiler enn noen gang og utslippene fra biltrafikken går ned, sier Jensen, som understreker at hun av naturlige årsaker ikke har hatt tid til å gå gjennom rapporten.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen dropper økningen av bilavgiftene i forslaget til neste års statsbudsjett. Økningen kunne gitt mange nye biler en avgiftssmell på titusener av kroner.

I budsjettlekkasjene kom det også fram at regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall og de vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Samtidig har regjeringen foreslått å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.