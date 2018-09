Japan i spissen for å fjerne forbud mot hvalfangst

Japan, Island og Norge er motstandere av forbudet. På den andre siden står de øvrige 85 medlemmene i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Fra mandag til fredag denne uken samles IWC til møte i Florianopolis i Brasil.

Japan mener IWCs opprinnelige formål ikke bare var å beskytte hval, men også å tillate bærekraftig fangst. Japan ønsker derfor at kommisjonen innfører bærekraftige rammer for hvalfangst.

Japan foreslår også å endre kravet om tre firedelers flertall for å gjeninnføre kommersielle hvalfangstkvoter, til enkelt flertall.

Vertslandet Brasil skal legge fram et motforslag. Brasil ønsker at hvalsafari skal være eneste tillatte måte å utnytte hval kommersielt på.

Kun Japan, Island og Norge driver hvalfangst, etter å ha reservert seg mot IWC totalforbud fra 1986.

I Norge er Senterpartiet tilhenger av økt fangst av hval og sel. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) sier til VG at han støtter Sps forslag. De to mener hval og sel spiser mye av fisken som i stedet burde være menneskemat.

NOAH-leder Siri Martinsen viser til stortingsmeldingen om sjøpattedyr der det slås fast at det ikke er faglig grunnlag for å hevde at sjøpattedyr reduserer fiskebestander.

Heller ikke Humane Society International mener oppheving av forbudet er veien å gå.

– Det globale hvalfangstforbudet er under større trussel nå enn noen gang før, sier organisasjonens president Kitty Block.