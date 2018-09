Hvem bestemmer over dyrevelferden i hønsehusene?

I to av tre dagligvarekjeder er egg fra produsenter som har dyr i bur med miljøinnredning kastet ut av hyllene. Hvem er det egentlig som skal bestemme hva som er god dyrevelferd eller ikke?

Det er det store spørsmålet når Kaia Østbye Andresen, sjef for samfunnsansvar og miljø i Rema 1000, Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop, Live Kleveland i Dyrevernalliansen og Margrethe Brantsæter, daglig leder i Norsk Fjørfelag møtes til debatt på Dyrsku'n. Det er en del av Nationens debattserie "Nationen ut i hele nasjonen", og den ledes av Nationens politiske redaktør Kato Nykvist.

Debatten foregår i foredragsteltet, rett utenfor husdyrhallen på Dyrsku'n i Seljord, lørdag 15. september klokka 13.00.

Følger hverandre

Rema 1000 har siden 2012 kun solgt egg fra frittgående høns i sine butikker. Dette ble begrunnet i dyrevelferdshensyn, selv om det verken da eller nå er et krav i regelverket for dyrevelferd i Norge.

Deretter fulgte Bunnpris etter i fjor, så meldte Norgesgruppen om at også de vil fase ut buregg innen 2019. Orkla skal ikke bruke buregg i sin matproduksjon etter 1. januar 2020.

Nylig ble det kjent at Nortura skal gå over til frittgående høns hos alle sine produsenter innen 2024.

– Det er ikke Nortura som krever en overgang, men Nortura skal være leveransedyktige på produkter som markedet spør etter, sa Bjørn Tore Hansen, direktør for egg i Nortura, i den forbindelse.

"Hvorfor kastet de eggene?" er tittelen på Dyresku'n-debatten.

Mektige dyrevernere

Det er altså ikke myndighetene som krever omlegging, men dyrevernsorganisasjoner og dagligvarekjedene. Dyrevernalliansen har vært involvert i arbeidet med frittgående høns.

– Dyr i bur er enkleste sort av dyrehold. Sånn kan vi ikke ha det, har Live Kleveland, som altså skal delta i debatten, tidligere uttalt til Nationen.

Kaia Østbye Andresen fra Rema 1000, som også er en del av panelet, og vil trolig støtte dette synet.

– I spørsmålet om eggproduksjon har vi lyttet til råd fra Dyrevernalliansen, som er tydelige på at egg fra frittgående høns gir bedre dyrevelferd, har hun tidligere svart Nationen.

Bondevelferden

Coop har ikke meldt at de ønsker å kutte buregg i sine butikker. Det har de fått merke av dyrevernoganisasjonen Anima, som blant annet startet en reklamekampanje mot dagligvarekjedens valg.

Debattdeltaker Knut Lutnæs sa i den forbindelse at Coop er opptatt av å lytte til fagfolk når det kommer til dyrevelferd.

– Hvis de faglige konklusjonene endres, vil vi selvsagt revurdere vår praksis i samarbeid med våre leverandører. Men så lenge konklusjonen fra fagmiljøene tilser at både bur og frittgående systemer har sine fordeler og ulemper. For eksempel at dødeligheten er høyere for frittgående høns, som kun er innendørs, enn høns i bur.

Margrethe Brantsæter i Norsk Fjørfelag er den fjerde deltakeren i debatten.

Fjørfelaget er bekymret for kostnadene bøndene påføres for omleggingen til frittgående produksjon, og har ment at dyrevernerne ikke tenker på "bondevelferden".

Dette blir også en del av debatten.