Folkeopplysning fra NRK?

Onsdag 5. september sendte NRK tv-programmet Folkeopplysningen ved programleder Andreas Wahl. Programmet tok opp spørsmålet om vi kan spise kjøtt med god samvittighet.

Programmets konklusjon var at kjøtt fra drøvtyggere som storfe og sau var det verste en kunne spise med hensyn til klimautslipp. Denne konklusjonen baserer seg så vidt jeg forstod på hvor mye karbondioksid og metan det enkelte dyr slipper ut per kilo produsert kjøtt.

For meg er dette regnestykket tatt ut av virkeligheten. På mellomskolen (i 1950-årene) lærte vi i naturfag om to grunnleggende prosesser i naturen som het assimilasjon og dissimilasjon. Det er oppbygging og nedbrytning av organisk stoff som igjen fører til kretsløp i naturen som f.eks. karbon- og nitrogenkretsløpene. Organismer som inneholder bladgrønt (klorofyll) assimilerer organisk stoff som er grunnlaget for alt liv på vår klode. Det lærte vi de gjorde ved hjelp av sollys og karbondioksid fra atmosfæren og salter fra jordsmonnet. Det organiske stoffet som ble dannet av planter og alger gikk videre i næringskjedene. Underveis skjer nedbrytning av organisk stoff for å skaffe energi til dyrene, og de organiske stoffene som plantene bygget opp nedbrytes til f.eks. karbondioksid. Planterester som ikke blir spist av planteetere nedbrytes av sopp og bakterier og energi og karbon frigis.

Konsekvensen av dette bildet er at alt plantemateriale nedbrytes før eller senere, dog med ett unntak og det er når organisk stoff lagres på jorden i form av humus, torv, kull, olje eller gass, det vi kaller fossilt brennstoff eller som karbonater som kritt. Og sådan har det vist alltid vært så lenge livet på jorden har eksistert.

Annonse

Så tilbake til regnestykket i tv-programmet. Sett fra mitt perspektiv vil graset og andre plantevekster enten bli spist av planteetere eller bli nedbrutt av sopp og bakterier der det vokser på bakken. Om plantene spises av drøvtyggere og videre til mennesker, er det fortsatt en del av det naturlige kretsløpet. Netto utskilt karbon vil være tilnærmet den samme.

Hvis gresset får stå i fred og visner ned ut på høsten vil det inneholde betydelig med fiber. Nedbrytning av fiber er i hovedsakelig en mikrobiell prosess som gir grunnlag for produksjon av metan. Hvor mye metan som dannes er avhengig av om det er surstoff tilgjengelig. Våre sjøer og myrer produserer store mengder.

Regnestykket må etter mitt syn derfor korrigeres for den mengde karbondioksid og metan som blir frigjort ved at graset visner ned på høsten og nedbrytes av mikroorganismer.

Det vil det være mer interessant å regne på hvor mye fossilt brennstoff som går med til å produsere mat. Det er jo tross alt det fossile brennstoff som gjør at konsentrasjonen av klimagasser øker, og ikke at drøvtyggerne spiser gras.

Jeg har satt et spørsmålstegn bak fjernsynsprogrammet Folkeopplysningen?