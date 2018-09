Fleire kvinner på jakt

– Vi er heldigvis i verdstoppen når det gjeld rekruttering av kvinner til jakt. Jakt har lange tradisjonar i Noreg, og aksepten for jakt er avhengig av brei rekruttering frå ulike grupper i samfunnet, seier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, i ei pressemelding.

Tal frå Statistisk sentralbyrå over personar som løyser jegeravgiftskort viser at mengda mannlege jegerar er stabilt. Blant kvinner er derimot auken dei siste fem åra på 24 prosent. Tre av ti som tar jegerprøven er no kvinner.

– Dette er gledeleg og viktig. Eg trur noko av årsaka ligg i at vi har brukt både tid, krefter og pengar på å rekruttere kvinner til jakt. Det har verka, seier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund Espen Farstad.