EU-alarm om luftforurensning

I tillegg til å koste liv, fører luftforurensning til milliarder av euro i helsekostnader, fastslås det i rapporten, som er utarbeidet av EUs revisjonsorgan ECA.

– Luftforurensning er den største helserisikoen knyttet til miljøet i EU, sier ECAs Janusz Wojciechowski.

Ifølge ham viser rapporten at EUs krav til luftkvalitet i flere tilfeller er svakere enn hva nyere forskning tilsier. Samtidig gjør mange av EUs medlemsland for lite for å få bukt med problemene.

– Vi oppdaget også at det ikke er sikkert at luftforurensningen er blitt målt de riktige stedene, og at det derfor er fare for at den kan ha blitt undervurdert, sier Wojciechowski, som spesielt etterlyser flere målinger nær store industrianlegg og langs tungt trafikkerte veier.

ECA, som tilsvarer Riksrevisjonen i Norge, ber nå EU om å stramme opp lovgivningen og innføre strengere overvåking av medlemslandenes innsats.