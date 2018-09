Dale innkaller til hastemøte om bompengestrid

Fredag ble alle ordførerne i de berørte kommunene invitert til møtet, der den nye bomringen på Nord-Jæren står på dagsordenen.

– Som følge av den uklare situasjonen som har oppstått rundt bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren, har samferdselsminister Jon Georg Dale invitert styringsgruppa for Byvekstavtale Nord-Jæren til et møte i Samferdselsdepartementet, er innholdet i den knappe invitasjonen.

Møtet finner sted mandag klokken 10.

Departementet ønsket søndag ikke å kommentere om Dale vil komme med noen forslag til løsninger på møtet.

Vil ha utsettelse

Fredag sendte Senterpartiets Geir Pollestad spørsmål til Dale om det ligger noe til hinder for å utsette hele bompengepakken på Nord-Jæren.

Pollestad sier til Stavanger Aftenblad at han selv er av den oppfatning at det ikke finnes slike hindre, og at det er viktig å ta lokalt engasjement på alvor.

– Får vi gjennomslag for utsettelse, vil det være tid til å ta en ny runde lokalt. Selv synes jeg rushtidsavgiften er høy. Dette er dyrt og en belastning både for privatpersoner og næringslivet, sier Pollestad, som understreker at bymiljøpakken ikke står og faller på en utsettelse på noen måneder.

Flertall mot

I en meningsmåling i august svarte sju av ti av innbyggerne på Nord-Jæren at de er imot den nye bompengeordningen, som blant annet innebærer økte bompengeavgifter og 38 nye bomstasjoner fra Sandnes i sør til Stavanger og Randaberg i nord og Sola, Risavika og Hafrsfjord i vest.

Striden har blant annet ført til flere aksjoner i Stavanger og Sandnes. Opprøret har siden spredt seg, og i Oslo gjennomførte bompengeskeptikere fredag en kjør sakte-aksjon fra Sandvika til Oslo.